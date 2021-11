A Borgo San Dalmazzo "Parole in musica"

Dopo la bella presentazione beinettese con "AttivaMente" di fine ottobre, Paolo Armellini propone, con patrocinio comunale, assessorato alla cultura, la sua opera prima, edita da “Primalpe”.

“Il concerto di San Martino – Trilogia della solitudine”, all’auditorium civico di Borgo San Dalmazzo, la sera di sabato 27 novembre alle 20,45.

Il tema dei tre racconti, con passaggio fondamentale sulla ligure isola di Gallinara (anche in copertina), oltre ad una solitudine, vista, comunque, in chiave positiva, è la musica.

Non a caso l’autore coinvolge, in questa occasione, serata di “Parole e music”», alcuni dei maggiori talenti locali del settore: il tenore Michelangelo Pepino (vera gloria cittadina), il figlio pianista Fabrizio Pepino, la violinista cuneese Vera Anfossi.

Per l’ingresso, come impongono le vigenti norme sanitarie anti covid, richiede il green pass. La pre-distribuzione dei biglietti è all’ufficio turistico di Borgo San Dalmazzo (via Vittorio Veneto 19, telefono 0171.266080, aperto il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30, sabato e domenica dalle 9,30 alle 12,30).

In chiusura vi sarà il ricordo del dottor Franco Armellini, fratello dell’autore, medico a lungo attivo a Borgo San Dalmazzo (locale sezione AVIS inclusa).