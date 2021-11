A Vottignasco una panchina rossa in memoria di tutte le donne vittime di violenza

In occasione della "Giornata Internazionale per l'eliminazione della Violenza sulle donne" è stata inaugurata, mercoledì 24 novembre, la "panchina rossa" in memoria di tutte le donne vittima di violenza.

La cerimonia si è svolta alla presenza degli alunni della scuola primaria di Vottignasco e del sindaco Daniela Costamagna.

Gli alunni hanno realizzato un cartellone in cui comparivano le "brutte parole" all'interno dei segnali di divieto,a significare che anche le parole possono essere cattive, mentre all'interno delle mani disegnate hanno scritto frasi positive per ricordare che le mani devono essere utilizzate per gesti di gentilezza.

Dopo la lettura di alcune frasi è stata scoperta la panchina rossa, sistemata nella piazzetta don Gazzera di fronte al monumento ai caduti a ricordare le tante, troppe donne che non ce l'hanno fatta. La panchina reca la scritta: "La violenza non è forza ma debolezza. Un coro riempie il cielo "Violenza mai" "Chi ama protegge" No alla violenza".