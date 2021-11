Auto troppo veloci nel quartiere Gramsci: il MoVimento 5 Stelle chiede controlli più serrati

Ha purtroppo anticipato di qualche ora l'incidente avvenuto nella mattinata di ieri (martedì 23 novembre) nel quartiere Gramsci di Cuneo l'interrogazione presentata dal gruppo consigliare del MoVimento 5 Stelle. Al centro, la viabilità di corso Monviso.

Diverse le segnalazioni che hanno raccolto i consiglieri e che riguardano la velocità dei veicoli che percorrono il corso, corso Galileo Ferraris, via Gobetti e via Bongiovanni e che rende rischiosi gli attraversamenti pedonali; nello specifico, particolarmente pericoloso viene ritenuto quello all'altezza di via Savio, dove chi svolta in corso Monviso concentra l'attenzione sui veicoli da sinistra mettendo a rischio i pedoni che arrivano da destra.

S'interrogano quindi il sindaco e l'assessore competente per sapere se sia possibile richiedere un controllo elettronico della velocità sulle strade indicate, e se si possa spostare l'attraversamento pedonale di via Savio più vicino a via Sobrero.

L'interpellanza verrà tratta nel corso del prossimo consiglio comunale.