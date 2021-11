Dall’arte per il lavoro nasce il Cuneese Chocolat d’Art al Rhum (video)

Il bar cioccolateria Chocolat d'Art nasce a Cuneo nel 2006 come piccola bottega artigiana di lavorazione del cioccolato e di pasticceria che negli anni ha sviluppato diverse eccellenze gastronomiche.

Da Chocolat d'Art potete trovare i prodotti più vari della vera produzione di cioccolato e pasticceria artigianale e tradizionale: cioccolato in praline, tavolette, soggetti in cioccolato, torte, biscotti, specialità di pasticceria secca e ancora, croissant a lievitazione naturale accompagnati da preparazioni di caffetteria. In più lasagne, pizze, e preparazioni varie salate dedicate alla pausa pranzo.

La scorsa settimana il pasticcere Massimo Musso ci ha aperto le porte del suo laboratorio per farci vedere le fasi di lavorazione della loro eccellenza Cuneese Chocolat d’Art al Rhum prodotto secondo la ricetta tradizionale, con doppia meringa, rhum e copertura di cioccolato fondente.

Il Cuneese Chocolat d’Art al Rhum ha ottenuto la certificazione De.C.O.

Grazie alla varietà di proposte uniche e originali, da Chocolat d’Art potrete creare il regalo di Natale più bello e più dolce per voi e per i vostri cari!

Natale è vicino e da Chocolat d’Art potete realizzare le vostre dolci fantasie: in negozio troverete soggetti di cioccolato curati e divertenti, decorati a mano con cura e abile maestria, dolci decorazioni natalizie e maestri artigiani pronti a dare vita agli oggetti e alle creazioni da voi desiderate.





Chocolat D’Art si trova a Cuneo, in via Sebastiano Grandis n. 6.

Pagina Facebook https://www.facebook.com/chocolat.dart/