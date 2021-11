Super Green Pass e linea dura per i non vaccinati: il parere dei cuneesi [VIDEO]

Mentre è in corso la cabina di regia del Governo sulle nuove regole anti-Covid abbiamo chiesto ai cuneesi un parere sul super Green Pass.

Il campione di persone che, casualmente, abbiamo fermato in centro città si è detto favorevole a questa stretta. Ciò che emerge è una fiducia nella scienza e la necessità di affidarsi al vaccino per uscire da questa situazione. Molti di loro hanno dichiarato di essere favorevoli anche alle vaccinazioni dei minori nella fascia 5-12 anni.

Per contenere la quarta ondata, infatti si fa sempre più strada la linea dura per i non vaccinati, chiesta a gran voce dalle Regioni.

Il "super" Green pass, valido solo per chi sia vaccinato o guarito dal Covid, dovrebbe entrare in vigore già dalla zona bianca.

Secondo le prime indiscrezioni, non scatteranno più le chiusure delle attività nelle regioni in zona gialla o arancione, ma gli accessi saranno limitati ai soli possessori del Super Green pass.

I non vaccinati potranno andare al lavoro con il tampone ma saranno limitati nell'accesso a bar, ristoranti, cinema e palestre.