Backstage: giovedì 25 novembre una chiacchierata con il pilota Nicola Dutto

Torna giovedì 25 novembre in onda alle ore 21 la trasmissione Backstage condotta da Gian Maria Aliberti Gerbotto, firmata targatocn.

I videospettatori potranno assistere alla diretta comodamente dal proprio computer, smartphone, tablet o smart TV a partire dalle ore 21.00 sulla Home Page di TargatoCN.it e sulla relativa pagina Facebook.

Nei giorni successivi sarà possibile rivedere tutto il dibattito sul nostro giornale.

Giovedì 25 novembre alle ore 21.00, al centro della puntata, Nicola Dutto. Motociclista affermato, rimasto paraplegico nel 2010 a seguito di un gravissimo incidente avvenuto durante una una gara di cross, è subito tornato in sella per non smettere mai di sfidare sé stesso. Primo motociclista disabile a partecipare alla Paris Dakar: qualche mese fa gli è stata rifiutata la partecipazione alla nuova edizione della gara. Ma lui non si arrende e continua a vincere, preparandosi al sogno americano.

Un prezioso contributo sarà offerto da Beppe Ghisolfi che, con un editoriale pungente e satirico, farà il punto sull’argomento della puntata. A chiudere, Danilo Paparelli con le sue vignette.

Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. La regia è di Raffaele Massano.