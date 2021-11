Riso e frutta di stagione al mercato di Campagna Amica a Cuneo

Un abbinamento sicuramente insolito quanto gustoso quello che si vedrà questo sabato allo show cooking del Mercato contadino di Campagna Amica Cuneo.

L’Agrichef Angelo Ballasina proporrà una ricetta davvero speciale in cui il riso Carnaroli Classico incontra due dei frutti di stagione più amati: la mela e il kiwi. Dalle 10:30 alle 11:30, i partecipanti allo show cooking potranno seguire il procedimento e i consigli pratici da seguire nella preparazione.

Il riso Carnaroli Classico utilizzato arriva dal novarese, a Granozzo con Monticello per la precisione, ed è prodotto proprio dall’azienda Ballasina che oltre al diverse varietà di riso produce anche derivati: gallette, biscotti e farine di riso.

Il riso con il marchio Carnaroli Classico garantisce la purezza e la qualità al 100% del chicco essendo tracciato dalla semina fino al raccolto. L’azienda agricola Ballasina è presente al Mercato Contadino ogni primo e quarto sabato del mese, per la vendita diretta dei propri prodotti.

Non mancheranno le zucche da utilizzare in gustose ricette, quelle che le aziende agricole del mercato coperto propongono tra le loro produzioni a Km zero, insieme ad utili consigli in cucina per un menu autunnale 100% locale e genuino.

L’invito di Coldiretti Cuneo ai consumatori è di acquistare direttamente dai produttori le zucche e gli altri prodotti stagionali, nei punti vendita aziendali o nei mercati di Campagna Amica, per avere garanzia di qualità e sostenere le produzioni del nostro territorio.

Gli show cooking degli Agrichef di Terranostra e Campagna Amica sono sempre un’occasione utile, per chi ama cimentarsi ai fornelli, per confrontarsi e carpire piccoli e grandi segreti pratici direttamente da professionisti della cucina. Inoltre i partecipanti allo show cooking potranno acquistare i prodotti usati durante la presentazione direttamente al Mercato contadino che sarà regolarmente aperto durante l’evento, con orario dalle 8 alle 13.

Tanti i prodotti che i consumatori potranno apprezzare: frutta e verdura di stagione, salumi, latte, yogurt e formaggi vaccini e ovicaprini ma anche carne bovina, di pollo e di coniglio, oltre ad una vasta gamma di conserve, piatti e prodotti pratici pronti in pochi minuti per chi ha poco tempo per cucinare ma ricerca la freschezza e la sicurezza del cibo locale.

L'evento è gratuito ma a numero chiuso: per partecipare è sufficiente prenotarsi al numero di telefono: 0171 447245 o all'indirizzo email eca.cn@coldiretti.it entro e non oltre le 17:00 di venerdì 26 novembre.

Per maggiori informazioni visitare il sito web https://cuneo.coldiretti.it