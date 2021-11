Scenari e tendenze del mercato vitivinicolo al Pala Alba Capitale

Tre anni fa Confindustria Cuneo ha istituito il Wine Permanent Observer (WPO), l’Osservatorio Permanente sull’andamento del mercato vitivinicolo, con l’obiettivo di raccogliere ed analizzare le informazioni di settore su produzione e distribuzione sui mercati interni ed internazionali, mettendole a disposizione delle aziende associate.

Il progetto, cofinanziato dalla Camera di Commercio di Cuneo, nasce dall’esigenza dei produttori di avere dati aggiornati e puntuali sui trend della filiera vitivinicola, per poter operare con maggiore consapevolezza in un contesto sempre più dinamico, in cui risulta fondamentale fare sistema, ed orientare le strategie di marketing in base all’andamento del mercato.

Venerdì 26 novembre, alle ore 10.30, al Pala Alba Capitale (piazza San Paolo), il WPO presenterà l’aggiornamento dei dati relativi al 2021 all’interno di un evento inserito nel calendario degli appuntamenti di Alba Capitale della Cultura d’Impresa 2021.

L’incontro, aperto a tutti gli operatori del settore, verrà introdotto dai saluti istituzionali del presidente della sezione Vini e Liquori di Confindustria Cuneo Paolo Sartirano e dal segretario generale della Camera di Commercio di Cuneo Patrizia Mellano.

A tracciare il quadro della situazione del settore sulla base dell’analisi dei dati dell’Osservatorio saranno la responsabile del Centro Studi di Confindustria Cuneo Elena Angaramo ed Alberto Cugnetto della sezione Vini e Liquori di Confindustria Cuneo, quindi verrà dedicato un approfondimento specifico all’andamento dei prezzi dei vini nella grande distribuzione: Vanessa Gho, analista di Think Quality, si concentrerà sulla situazione in Italia, Paolo Nolasco, Chief Analyst di ExpNol Ltd, su quello che accade all’estero.

L’incontro si concluderà con una tavola rotonda nella quale buyer ed operatori del settore di diversi ambiti distributivi, nazionali ed esteri, saranno chiamati ad intervenire sulle tendenze di mercato.

Maurizio Muzzetta (More Than Grapes) parlerà del mercato Horeca negli Stati Uniti, Ezio Raviola (Punto Bere) di quello nazionale e regionale, Fabrizio Stecca (Think Quality) si concentrerà sulla grande distribuzione in Italia, mentre l’approfondimento di Jaap Vandenbeukel (Eluscious B2C Group) sarà dedicato all’e-commerce.

Per partecipare: confindustriacuneo.it/calendario.