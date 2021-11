Your Europe, Your Say! 2022: concorso per scuole secondarie

Il Comitato economico e sociale europeo organizza la 13ª edizione di “Your Europe, Your Say”, l’evento annuale per i giovani promosso dall’istituzione che consente di scambiare opinioni e proporre raccomandazioni su un tema specifico.

L’edizione di quest’anno si incentrerà sui temi della disinformazione e delle fake news e si collegherà alla Conferenza sul futuro dell’Europa e all’Anno europeo per i giovani.

Tutte le scuole secondarie di uno dei 27 Stati membri o di uno dei 5 paesi candidati all’adesione all’UE sono invitate a partecipare.

Per ogni Paese, verrà scelta a sorteggio una scuola e le scuole selezionate dovranno scegliere un insegnante come accompagnatore e 3 studenti per partecipare e discutere sull’argomento: “La verità sulle bugie. I giovani combattono la disinformazione”.

Tutte le conclusioni saranno inviate alle istituzioni europee.

L’obiettivo dell’evento è di aumentare la consapevolezza sui rischi della disinformazione e stimolare i partecipanti ad una lotta attiva contro le fake news. È importante che i giovani vengano aiutati affinché possano individuare facilmente i casi di disinformazione e agire contro di essa.

L’evento si svolgerà completamente online a partire dal 31 marzo 2022 fino al 1 aprile 2022

Le scuole interessate devono inviare la propria domanda entro e non oltre il 2 dicembre.

Per maggiori informazioni, clicca qui.