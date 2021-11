Entomofagia: a tavola con gli insetti e Chef Kumalè

Grilli, cavallette, bruchi del bambù... sono solo alcune delle decine di varietà d'insetti commestibili che possiamo trovaresulle tavole dei 5 continenti. Scopriamoli insieme dall'esperienza diretta di Vittorio Castellani aka Chef Kumalé, un gastronomade che non conosce frontiere.

Sarà questo il tema che il gastronomade svilupperà domenica 28 novembre a Cherasco per la rassegna cinematografica Cine Food, "il cinema che nutre", dedicata all'ambiente e al cibo. Il progetto, finanziato dall’Unione Europea, vuole portare l’arte cinematografica nei territori dove i cinema stanno scomparendo, valorizzando il ruolo che il cinema può svolgere come catalizzatore culturale e sociale nella comunità locale, oltre a valorizzare i temi di attualità e del futuro del nostro pianeta e del nostro cibo.

Da quando sono stati indicati dalle Nazioni Unite come una risorsa fondamentale per combattere la fame nel mondo - prima che gli chef ne elogiassero il gusto, gli ambientalisti il loro basso impatto ecologico e i nutrizionisti il loro alto valore nutrizionale - gli insetti sono diventati il cibo del futuro.

La Ong danese Nordic Food Lab ha deciso di condurre una ricerca durata tre anni sui due miliardi di persone che già se ne cibano. Un viaggio che ci porta ad assaggiare squisitezze come le venerate termiti regine o il miele di formica del deserto per capire se gli insetti sono lo specchio delle falle del nostro sistema alimentare o l’asso nella manica per riequilibrarlo.

L'appuntamento si terrà al Cinema Galateri, Via Cavour 37 Cherasco (CN). Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Per informazioni e prenotazioni: 0172 427050 - 0172 427253

In collaborazione con Cinemambiente TorinoSlow Food Events - CheeseUfficio Turistico Comune di Cherasco - Cherasco Eventi