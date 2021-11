In vacanza sulla neve con gli amici ma facendo del bene? Ecco “La meira” di Crissolo

E’ arrivata la prima neve! Voglia di montagna?

A Crissolo c’è “La Meira”! Una casa per ferie restaurata e adattata, disponibile per chi vuole trascorrere un periodo di vacanza, consapevole che tutto il ricavato sarà destinato ai progetti dell’Associazione Sermig - Servizio Missionario Giovani di Torino, nato nel 1964 da un’intuizione di Ernesto Olivero e da un sogno condiviso con molti.

Un edificio alberghiero non più in funzione da diverso tempo, frutto di una donazione alla Onlus da parte di quel generoso che era lo scomparso architetto Renato Maurino, è stato ripristinato combinando in modo efficace le finalità ricettive con i propositi del Sermig: la nuova struttura infatti si rivolge a turisti ed escursionisti attirati dal Monviso e dalla Valle Po e occasionalmente a gruppi di ragazzi e amici.

Dopo i lavori di recupero del fabbricato in chiave moderna, la struttura ricettiva dispone di 4 monolocali da 2/3 posti, ognuno con bagno privato. Offre inoltre due camerate rispettivamente da 8 e 12 posti, con letti a castello e 3 servizi, di cui uno per disabili. La zona giorno / refettorio è situata al piano superiore ed è composta da un’ampia cucina attrezzata con 20 posti. Una zona soggiorno con tv e giochi da tavolo completa l’offerta.

“La Meira” è ubicata al centro dell’abitato di Crissolo a 1300 mt di altitudine, in posizione comoda a tutti i servizi e si presta come punto di partenza ideale per camminate ed escursioni e per la pratica sportiva sia in estate che in inverno.

La Valle Po è un luogo incantato, colmo di tesori e scorci da scoprire, dove è possibile innalzarsi sulle vette, passeggiare presso le sorgenti del Po, sciare sulle piste e camminare tra boschi innevati con un panorama mozzafiato sul Monviso.

A Natale regala o regalati un soggiorno a “La Meira”, un dono che fa bene a te, a chi lo riceve e alle tante persone che ogni giorno il Sermig aiuta. Interessanti offerte ti aspettano! Seguici sui social e chiedici info (3715632226 lameira.crissolo@gmail.com https://arstore.sermig.org/la-meira.html)

Domenica 28 novembre al pomeriggio, in occasione del Mercatino di Natale a Crissolo, porte aperte a “La Meira”, venite a trovarci!