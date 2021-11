Dronero: al Circolo Magico più felice del Mondo è iniziata la "Squola", l'unica con la "Q"

Prima lezione per l'unica "Squola" di magia con la "Q"!

Ieri sera, martedì 23 novembre, alle ore 21 presso Blink Circolo Magico di Dronero si sono dati appuntamento i nuovi aspiranti maghi.

Ad accoglierli Piero Osella, in arte Budinì, per una prima serata introduttiva. Per loro lo zainetto giallo di Blink, con all'interno l'apposito taccuino per prendere appunti ed alcuni occorrenti magici.

"Siamo felici! Il programma è ricco di serate di formazione e magia su quest'arte" - spiega Corrado Gerbaudo, in arte Arturo il Clown, magister e coordinatore della scuola - "Il mago Budinì ha inaugurato la prima delle 10 lezioni. Una serata dedicata alla magia di scena e alla magia generale. Durante il corso affronteremo tutte le specialità dell'illusionismo con qualche incursione anche nel mondo della storia e del teatro. Anche la magia, come qualunque arte, è comunicazione e bisogna essere allenati e pronti a comunicare con il pubblico nel modo adeguato. Budinì è uno specialista in questo. Proprio come un budino è capace di adattarsi magicamente a qualunque situazione, per stupire grandi e piccini. Questo uno dei tanti segreti svelati durante la serata".

Alla "Squola" c'è ancora qualche posto disponibile. Le lezioni si tengono il martedì sera, dalle ore 21 alle ore 23, presso la sede di Blink ed il corso è l'unico modo, per chi non è ancora mago, per entrare a far parte del "Circolo Magico più felice del Mondo!".

Poter conoscere meglio l'associazione? In occasione della manifestazione "Sci in Piazza", organizzata dall'ATL del cuneese, a Cuneo, sabato 27 novembre, i maghi di Blink saranno nel loro stand in piazza Galimberti, dalle ore 10 alle ore 18, per presentare l'attività e intrattenere con animazione magica il pubblico presente.

L'occasione sarà ottima anche per prenotarsi al prossimo spettacolo della rassegna Sim Sala Blink, programmato per sabato 18 dicembre alle ore 21 al teatro Iris di Dronero. Ad esibirsi, direttamente dal Circo di Mosca, Davide Demasi e l'intera sua famiglia con lo spettacolo "The family Dem Show".

Per maggiori informazioni contattare il numero 366.5397023 o visitare il sito web www.blinkcircolomagico.it.