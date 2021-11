Studenti del Grandis in piazza Galimberti per dire no alla violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza alle donne, istituita dall'Onu il 25 novembre, l’ISTITUTO SUPERIORE “S. GRANDIS”, da sempre sostenitore di ogni iniziativa per diventare cittadini attivi e consapevoli del nostro domani, ha realizzato alcune azioni promosse dagli studenti.

E’ proprio il Comitato Studentesco - afferma Milva Rinaudo Dirigente dell’Istituto - che ha proposto ed organizzato attività di sensibilizzazione per la cittadinanza e tutti noi, sul tema della violenza sulle donne e sul femminicidio.

La manifestazione si terrà giovedì 25.11.2021 in piazza Galimberti dalle ore 9.00 alle ore 10.00 e sarà così strutturata:

- Corteo per e da Piazza Galimberti con esposizione dei cartelloni;

- Lettura dei nomi delle donne vittime di violenza

- Coreografia tratta dal Flash mob mondiale https://www.onebillionrising.org/about/campaign/

Un ringraziamento speciale – continua la Rinaudo- va agli studenti dell'IPSMAT (Istituto di assistenza e manutenzione tecnica) che hanno voluto realizzare disegni e cartelli per la manifestazione in piazza Galimberti. Ma lo “speciale” è nella composizione di questo corso quasi interamente maschile. Proprio questi alunni, guidati dai docenti ai quali va il nostro grazie, hanno voluto esprimere la propria indignazione attraverso i disegni, manifestando il proprio dissenso mei confronti della mentalità "machista" che purtroppo ancora predomina e che però, fortunatamente, non fa parte delle nuove generazioni. Queste semplici "opere d' arte" sono molto significative e ci fanno ben sperare in una futura società migliore.

Questa manifestazione è stata realizzata in accordo con la Dirigenza, la Vice Dirigenza, le forze dell'ordine ed il Comune di Cuneo (ufficio Pari opportunità) che rimanda un feedback di forte entusiasmo per la sensibilità dimostrata dagli alunni e dalle alunne della nostra scuola.

Il giorno 26.11.2021, sempre in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, il Comune di Cuneo in collaborazione con le realtà di Laboratorio Donna e all'interno della rassegna "8 marzo è tutto l'anno", ha organizzato una proiezione cinematografica presso il Cinema Monviso; verrà proiettato del cortometraggio "Koala" a cura di Amicorti International Film Festival.

Parteciperanno alcune classi quinte del nostro istituto.