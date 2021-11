Calcio Serie D: Saluzzo sconfitto nel recupero, il Sestri Levante si impone per 2-1

Il Saluzzo cade nel recupero della quarta giornata disputato sul campo del Sestri Levante. La formazione ligure si impone con il risultato di 2-1 conquistando tre punti preziosi in chiave salvezza.

Pane a fine primo tempo porta in vantaggio i padroni di casa, agguantati poco prima del quarto d'ora della ripresa dal gol di Bedino. Dieci minuti più tardi la rete che determina il punteggio finale ad opera di Soplantai.

Bel salto in classifica per il Sestri che sale a quota 15 punti, agguantando il Gozzano. Saluzzo fermo al penultimo posto con 10 punti (come la Caronnese).

Nel prossimo turno la squadra di Briano fa visita alla capolista Novara.