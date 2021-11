Cinzano ’91 eventi si tinge di rosa con la nuova presidente Alessandra Allocco

Per la prima volta nella storia dell’associazione Cinzano ’91 eventi a rivestire la carica di presidente è una donna. Si chiama Alessandra Allocco ha 39 anni ed è di Cinzano.



Volontaria nel sodalizio dal 2016, da sempre si è occupata della parte burocratica e del rapporto con le altre Associazioni del paese, insieme al presidente uscente, Roberto Bergui, ora vice.



È stata eletta durante il rinnovo del consiglio direttivo dell’associazione che, organizza incontri e feste per la frazione santavittoriese. Al suo fianco ci sono i vicepresidenti Carlo La Francesca e Roberto Bergui, il tesoriere Lorena Chiecchio e il segretario Francesca Tiesi.



Sono stati riconfermati come consiglieri: Gianluca Cane, Bruno De Nardin, Framcesco La Francesca, Bardh Gjoka, mentre entrano a far parte nel direttivo: Valeria Cardinali, Cristina Piovano, Roberto Negrisolo, Sabrina Santangelo, FlavionBasso, Paolo Anselmino.



Il gruppo formato da persone che vanno dai 15 dai 30 ai 60 anni sembra animato da buona volontà e idee interessanti "Vogliamo continuare quello che abbiamo fatto in questi anni: dall'aiuto alle scuole con l'acquisto di strumenti utili per la didattica, ai contributi per le associazioni benefiche e sanitarie, fino alla raccolta fondi per gli eventi del Comune, in particolare per la realizzazione della Festa di Santa Paola che, nella normalità, si è sempre svolta nel mese di giugno - spiega la neo presidente Allocco -. Tra le novità abbiamo pensato ad uno street food natalizio per (domenica 11 dicembre) con cibi appetitosi, vin brule' e allietato da band con buona musica. L'evento verrà realizzato insieme a tutte le associazioni del comune di Santa Vittoria d'Alba e nasce da un progetto di Fammifare, gruppo di ragazzi santavittoriesi che opera gratuitamente per i giovani.



Informazioni e aggiornamenti sugli eventi alla pagina Facebook Cinzano 91.