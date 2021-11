Ponte sul Gesso all'ingresso di Cuneo: viabilità regolare dalla prossima settimana

Dopo settimane di disagi e code, finalmente stanno per concludersi i lavori sul Ponte sul Gesso, in ingresso verso la città, dove le corsie sono state ridotte da due a una, creando il classico imbuto e paralizzando il traffico nelle ore di punta.

Come riporta il sito della Provincia, tra lunedì 29 e martedì 30 novembre la viabilità dovrebbe tornare regolare.

Due i cantieri in corso al di sotto del ponte e non visibili dal piano viabile. L’impresa esecutrice Falf di Milano che, per conto di Italgas, si occupa dei lavori di sostituzione delle tubazioni del gas metano che prima erano agganciate al ponte è in ritardo sui lavori a causa del maltempo. Di conseguenza resta in vigore l’ordinanza della Provincia che modifica la viabilità su un tratto di 200 metri della carreggiata stradale, lato destro.

Il restringimento della carreggiata durante i lavori si rende necessario per motivi di sicurezza, ma la viabilità torna regolare nelle ore notturne, sabato e giorni festivi.