A Borgo San Dalmazzo “Metti in circolo la lettura. Di libro in libro uniamo i fili della cultura”

Sabato 4 dicembre nell’ambito del progetto “Metti in circolo la lettura. Di libro in libro uniamo i fili della cultura” si svolgerà un momento di festa per condividere la passione per i libri e per sottolineare l’importanza di promuovere attività di valorizzazione della lettura.

In questo contesto presso la Biblioteca Civica “Anna Frank” alle ore 15.00 avrà luogo la sottoscrizione ufficiale del “Patto della Città di Borgo San Dalmazzo per la lettura” uno strumento di promozione del libro e della cultura, attraverso il quale l’Amministrazione Comunale e tutti i soggetti pubblici e privati che nelle settimane scorse hanno presentato richiesta di adesione si impegnano a promuovere, monitorare e sostenere la crescita socio-culturale della nostra comunità attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso.

A seguire e ad animare il pomeriggio un reading tratto da “Se una notte d’inverno un viaggiatore” di Italo Calvino curato dall’attore cuneese Luca Occelli.

A partire dalle ore 16.00, si terrà invece il laboratorio per bambini “Luci e ombre” guidato da Michela Zuliani: attraverso l'utilizzo del teatrino delle ombre, si racconterà una storia e si lavorerà con colori, forme e forbici per creare i personaggi utili all'ideazione di una storia personale (prenotazione obbligatoria entro venerdì 03 dicembre alle 18.00 a: biblioteca@comune.borgosandalmazzo.cn.it oppure 0171 265555).

Per accedere ai locali della biblioteca verrà richiesto di presentare la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) e di indossare la mascherina.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle attuali misure adottate per il contenimento del contagio da Covid-19.

“Metti in circolo la lettura” è un’iniziativa dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Borgo San Dalmazzo, finanziato dal bando “Città che legge 2019” promosso dal Centro per il libro e la lettura del MIC che vede la collaborazione dell’Unione Montana valle Stura nel coordinamento delle azioni previste.

Le attività del progetto proseguono e segnaliamo in particolare il prossimo laboratorio per bambini e famiglie “Cip Restaurant“, realizzato in collaborazione con il Parco Fluviale Gesso e Stura, in programma sabato 11 dicembre alle ore 10.00 presso la Biblioteca Civica “Anna Frank”(prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 di venerdì 10/12 scrivendo a eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it o telefonando allo 0171.444501).