A Fossano si presenta "Lucia Bosè. L’ultimo ciak" di Laura Avalle

Prosegue il tour di presentazione di Lucia Bosè. L’ultimo ciak, il libro della cerverese Laura Avalle tratto dall’omonimo documentario di Davide Sordella e Pablo Benedetti.

Dopo l’anteprima presso il Museo del Cinema di Torino e l’evento a Bookcity di Milano presso il cinema Anteo, ora tocca a Fossano.

Domani, venerdì 26 novembre, alle 21 il libro sarà presentato, nella Sala dell’Hostello “Sacco” in via Cavour, 33.

La serata, organizzata dalla libreria “Le Nuvole”, sarà presentata dal giornalista Walter Lamberti, direttore de “La Fedeltà”, che dialogherà con l’autrice e il regista.

Un’occasione per parlare di una grande attrice e di una grande donna, il cui nome è stato proprio adesso inserito al Famedio del Cimitero Monumentale di Milano e che quest’anno avrebbe compiuto 90 anni.

Edito da Morellini Editore per la collana “Femminile Singolare” diretta da Sara Rattaro, il libro di Avalle racconta la vita non ordinaria di una donna straordinaria.

Milanese, classe 1931. Lucia Bosè è una ragazza del popolo, destinata alla fortuna e a grandi successi personali e professionali. Fu Miss Italia 1947, star indiscussa di Cinecittà, musa di Luchino Visconti e Michelangelo Antonioni, legata ad amicizie importanti come Franco Zeffirelli, Mauro Bolognini e tutto il gotha del cinema italiano.

L’attrice, paladina della libertà, come anche dei diritti delle donne e della loro emancipazione, si spegnerà all’età di 89 anni all’ospedale di Madrid, per coronavirus. Nel libro di Laura Avalle il ricordo del regista del suo ultimo film, che parla di una donna dei nostri tempi, forte, indipendente, libera e anticonformista, amante del blu e degli angeli. Una grande attrice, icona della bellezza italica, che nella vita ha sempre lottato, senza mai perdere la fiducia in un domani migliore.