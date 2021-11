Bra, anche quest’anno è fiorito il pruno selvatico al Santuario della Madonna dei Fiori

Una bella sorpresa per chi è solito passeggiare lungo il viale e recarsi alla Santa Messa, ma anche per gli automobilisti che, passando lì davanti, rivolgono uno sguardo e una preghiera alla patrona di Bra.

A questo evento straordinario è legata la solenne celebrazione in calendario ogni 29 dicembre, che ricorda i fatti miracolosi avvenuti dopo l’apparizione di Maria Santissima nel 1336 ad una giovane prossima al parto, Egidia Mathis: due masnadieri messi in fuga da una folgorante luce e pruno fiorito in pieno inverno.

A distanza di quasi sette secoli, la tradizione rimane la stessa, con i fiori a far da corona alla statua della Vergine dei Fiori che svetta in cima ad una colonna, come un faro in questi tempi burrascosi. Senza folla, senza processione, obbligo di mascherine e distanziamento sociale: ecco come il Coronavirus ha cambiato la festa della Madonna dei Fiori di Bra nel 2020 e nel 2021. Quello che non ha cambiato è il prodigio di quei piccoli fiorellini spuntati tra i rami spogli che ogni anno si ripete e riempie i cuori.