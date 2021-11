Dal 15 dicembre scatta l'obbligo vaccinale per docenti e Ata, militari e forze di polizia

Non solo Super Green Pass. Tra le regole approvate nel nuovo decreto sulla stretta alle misure anti Covid c'è anche l'estensione dell'obbligo vaccinale a nuove categorie (oltre a quelle sanitarie per cui l'obbligo è già in vigore).

A decorrere dal 15 dicembre saranno coinvolti (come da decreto):

il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico; il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione dei contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis.

Per quanto riguarda il comparto scolastico spetterà ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni assicurare il rispetto dell’obbligo.