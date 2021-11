In Fondazione CRC si presenta il "Quaderno 42": al centro il turismo outdoor

Giovedì 2 dicembre, alle ore 16,30 verrà presentato con un evento online il Quaderno 42 della Fondazione CRC dal titolo "Turismo Outdoor. I risvolti e le opportunità locali di un fenomeno (inter)nazionale", realizzato in collaborazione con gli esperti di Natourism Srl nell’ambito dell’attività di approfondimento e ricerca promossa dal Centro Studi e Innovazione della Fondazione.



La ricerca intende fornire una panoramica ampia sullo stato di salute e le opportunità in chiave strategica del settore outdoor, a partire dai dati statistici dell’Osservatorio Turistico Regionale fino agli indicatori quali-quantitativi raccolti tramite questionari e interviste realizzate con le ATL e gli operatori turistici cuneesi.



Inoltre, poiché la realizzazione del quaderno si è protratta durante la pandemia, il lavoro presenta anche un’analisi e un approfondimento legato alle conseguenze della crisi sanitaria sul sistema turistico provinciale, con spunti e riflessioni per una ripartenza del settore outdoor cuneese. La ricerca ha provato a rispondere ad alcune domande sul tema del turismo outdoor in questo particolare momento storico: quale evoluzione ha avuto negli ultimi anni il turismo in provincia di Cuneo, inteso come numero di turisti e di strutture? Quali le potenzialità e le criticità del turismo outdoor? Quanto è presente il territorio cuneese nella domanda di turisti che cercano attività outdoor in sinergia con altre esperienze turistiche (per esempio quella gastronomica)? Quali le impressioni degli operatori turistici del Cuneese in seguito alla pandemia da Covid-19?



Dopo i saluti del Consigliere di Amministrazione della Fondazione CRC, Davide Merlino, e del Presidente dell‘Associazione WOW, Giuseppe Artuffo, il gruppo di ricerca di Natourism − Maura Gasperi, Alessandro Bazzanella e Andrea Gelsomino − presenterà i principali risultati emersi dall’analisi. A seguire, è prevista una tavola rotonda alla quale prenderanno parte alcuni esponenti delle ATL locali, operatori ed esperti del settore, con interventi di Mauro Bernardi (Presidente dell’ATL del Cuneese), Mauro Carbone (Direttore dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero), Giorgio Chiesa (Camera di Commercio di Cuneo), Valentina Scigliano (Consorzio Valle Maira), Chiara Bergadano (Consorzio Langhe Experience) e Georg Weindl (giornalista freelance tedesco). Modererà l’incontro la prof.ssa Federica Corrado (Dislivelli, Politecnico di Torino).



Per partecipare all’evento è necessario iscriversi dal sito www.fondazionecrc.it: i dettagli e il link per collegarsi al webinar verranno inviati una volta conclusa l’iscrizione.