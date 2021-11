Mantengono pulito il sacro Monte dei Piloni insieme ad altre associazioni di Montà

Dal 2019 tutti i venerdì dell'anno mantengono pulito il Santuario dei Piloni a Montà, molto frequentato dai turisti per il suo percorso votivo con i piloni delle stazioni della Via Crucis e l'ambiente tranquillo e panoramico sul Roero e sulla Langa.

Sono sette volontari coadiuvati da Ettore Cravero, referente dell'associazione Montata Fangi che si occupa del mantenimento del sacro monte per conto della parrocchia montatese.

Con grande entusiasmo, durante tutto l'anno, i volontari di Montata Fangi in collaborazione con le associazioni sportive montatesi (Aib, Alpini, Borgo Nuovo, Madonnina, Cacciatori, Ciclisti, Juventus, Toro Club, Polisportiva, leve del '49 e del '66), si dedicano al mantenimento dell'area con il taglio dell'erba, la potatura, la raccolta di rifiuti nei cestini, i piccoli lavori di manutenzione ordinaria. Inoltre i sette volontari si alternano con lavori simili anche in parrocchia.

"Da una tradizione antica che vedeva momenti di fede seguiti da momenti di aggregazione e convivialità nel parco attorno al santuario, per l'amore del mio paese natìo, - spiega il volontario organizzatore Ettore Cravero - dopo la pensione ho voluto trasmettere al territorio la mia precisione nei lavori utili. Ho così coinvolto cari amici in questa iniziativa pensata per la salvaguardia dell'ambiente naturale. Ora siamo un bel gruppo di sette volontari. Se qualcuno vuole inserirsi con noi, sarà il benvenuto".