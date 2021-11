Mondovì, questa sera si riunisce il consiglio comunale

Si riunirà questa sera, giovedì 25 novembre, il consiglio comunale di Mondovì.

La seduta è convocata per le 20.30 nella sala consigliare.

All'ordine del giorno Comunicazioni su prelievi dal fondo di riserva ordinario e di cassa e

variazioni di competenza della giunta comunale, provvedimenti e variazioni relativi al bilancio di previsione 2021/2023, l’acquisto terreni privati per realizzazione di piscina a scopo ricreativo presso il complesso polivalente del rione Sant'Anna Avagnina e costituzione di servitù di passaggio, provvedimenti della convenzione tra i comuni di Mondovì e bastia Mondovì per la gestione in forma associata delle attività di acquisizione di lavori, forniture e servizi mediante la costituzione di una centrale unica di committenza, rinnovo della convenzione tra i comuni di Mondovì, Bastia Mondovì e Piozzo per la gestione associata della commissione locale per il paesaggio, approvazione del progetto definitivo parziale n°28 ai sensi del v comma, art.17 l.r.56/77 e s.m.i. piano regolatore generale comunale vigente – variante e infine della modifica al regolamento di polizia mortuaria per consentire nell'area cimiteriale anche la sepoltura delle persone di religione non cattolica.

Il consiglio comunale, come di consueto, potrà essere seguito in diretta streaming sui canali ufficiali della Città.