Primi fiocchi anche a quote basse. Viabilità al momento regolare sulle strade della Granda [FOTO]

Come annunciato nelle scorse ore, questa mattina, giovedì 25 novembre, la neve, che già aveva fatto la sua comparsa negli scorsi giorni, ha imbiancato la Granda.

"Al primo mattino attesi fenomeni sul basso Piemonte, in estensione al resto della regione nel corso della mattinata" - indicano sul bollettino da Arpa Piemonte - "Valori moderati o localmente forti a ridosso dei rilievi meridionali e deboli altrove. Nel pomeriggio attenuazione ed esaurimento a partire dal settore meridionale. Quota neve sui 1000 m, ma in calo fino a 700 m sul Cuneese e 400 m su Astigiano e Alessandrino".

Intanto, come mostrano le webcam, sta nevicando sulle piste del comprensorio del Mondolè, ma anche a San Giacomo di Roburent.

Un'ottima notizia per gli impianti che si preparano a dare il via alla stagione invernale. Artesina partirà già sabato 27 novembre con gli impianti della Turra e la seggiovia Castellino, aperti tutti i giorni fino al 3 dicembre, data in cui in base alla situazione meteo si valuterà un'estensione.

Prato Nevoso il 7 dicembre con l'Open Season Night. Si scierà 24 ore non stop all night. Martedì 7 dicembre, a partire dalle 18, prenderà il via l'evento ad offerta libera, il cui ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico Istituto Giannina Gaslini di Genova.

A Limone Piemonte, sulle piste della Riserva Bianca, l'apertura è prevista per l'Immacolata.

Precipitazioni nevose anche ad Argentera.

La viabilità si presenta comunque regolare, al momento, sia sull’autostrada Torino-Savona che su tutta la rete stradale della Granda.

Nevica anche sul colle della Maddalena, ma al momento non in quantitativi per cui si renda necessaria la chiusura. Sul lato francese istituito già il divieto per i mezzi pesanti oltre le 19 tonnellate.