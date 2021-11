"Non ci sono problemi banali": a Pratavecchia sindaco e Amministrazione incontrano gli abitanti

Proseguono gli incontri organizzati dal sindaco Mauro Astesano e dell'Amministrazione comunale con gli abitanti delle frazioni.

Ieri sera, mercoledì 24 novembre, l'incontro con i residenti di Pratavecchia. Ci si è ritrovati alle ore 21, nel Salone Parrocchiale.

Insieme al sindaco, erano presenti la consigliera Miriana Aimar e gli assessori Marica Bima e Maria Grazia Gerbaudo.

Da parte dell'assessore Bima, che personalmente si occupa dei rapporti con le frazioni, la richiesta alle persone di essere parte attiva: "Non ci sono problemi banali. Vi chiediamo, nel portarci al corrente delle problematiche, l'aiuto per poter amministrare bene".

Molta partecipazione da parte delle persone.

Nelle loro domande, il riferimento non soltanto alle problematiche della frazione (la mancanza di illuminazione elettrica su alcune vie, le problematiche dovute all'incuria del pacco giochi vicino alla scuola, il cattivo stato del cimitero,...), ma anche riguardo progetti che riguardano in generale la città di Dronero (ad esempio la creazione della porta di Valle ampliando l'ufficio turistico in piazza XX Settembre).

Molto sentita, da parte dei residenti, la questione della viabilità. Le strade appaiono pericolose ed il passaggio dei camion anche nel centro storico crea notevoli disagi. Da qui la tematica della circonvallazione, da anni argomentata ma che in questo momento, spiega il sindaco, non ha finanziamenti per la sua realizzazione.

Un importante progetto che riguarda la viabilità prevede la creazione un percorso per i pedoni e per le biciclette lungo la strada che costeggia la zona industriale di Pratavecchia, rendendo più sicuro quel tratto.

Molte domande da parte degli abitanti. Da parte del sindaco e dell'Amministrazione, risposte con opportune precisazioni.

"Noi faremo il possibile - spiega Mauro Astesano - guardando ai bisogni dei droneresi. Da parte nostra il massimo dell'impegno ma anche l'oggettività, senza dare quindi false speranze o comunque non dicendo quelle che sono anche le criticità.

Puntiamo alla rinascita, alla valorizzazione del territorio e delle sue attività. Soltanto con l'impegno e l'onestà è possibile".

Questo pomeriggio in comune il sindaco ha incontrato le attività socio assistenziali e le associazioni di volontariato, stasera alle ore 20.30 si terrà il Consiglio comunale.