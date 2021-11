Scarpe rosse e poesie nei locali di Garessio per dire no alla violenza sulle donne

Tante scarpette rosse e altrettante poesie per dire stop alla violenza sulle donne.

Ecco l'iniziativa che è nata a Garessio grazie all'associazione Ardena in collaborazione con i commercianti.

"Come associazione" - spiega Renza Roberi di Ardena - "abbiamo voluto essere vicine a tutte le donne che sono state vittime di violenza ricordandole con un'esposizione di scarpette rosse, poesie e frasi a tema presso il dehor del bar Curini. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l'associazione commercianti e con il Presidente Diego Odasso, le scarpette rosse, simbolo della lotta alla violenza, sono stet esposte anche presso le attività commerciali del paese".

Un modo di impatto per sensibilizzare tutti a prendere coscienza di un problema che riguarda tutta la società e che deve portare a un cambiamento di coscienza per eliminare ogni tipo di violenza sulle donne, non solo quella fisica, ma anche quella psicologica.