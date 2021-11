Si presenta a Saluzzo il primo raccolto del nuovo kiwi Green Angel®. L'evento è previsto alla vigilia della Fiera di Sant'Andrea, venerdì 26 novembre dalle 18 presso il negozio Happy Chic Fruit alle Corti, in via della Resistenza 4.

Spiega il costitutore del brevetto Green Angel®, il vivaista saluzzese Dario Miretti: “Abbiamo avuto una bella sorpresa. Dopo la gelata di aprile che ha compromesso la campagna delle pesche e danneggiato le altre produzioni frutticole, kiwi compreso, non pensavamo di arrivare alla produzione di Green Angel®. Invece in alcuni impianti giunti alla terza foglia, più riparati dalle basse temperature, le piante hanno fruttificato bene, regalandoci un buon quantitativo di prodotto di ottima qualità”.

Osserva il tecnico agronomo Paolo Trovò, che segue la nuova selezione di actinidia made in Saluzzo: "Il dato importante, riferito alla prima produzione autunnale, riguarda la conferma della stabilità di Green Angel®. La pianta vegeta bene e produce frutti eccellenti di pezzatura oltre i 100 grammi, con alti valori di sostanza secca e contenuto zuccherino misurato in gradi Brix".

La buona notizia del raccolto si accompagna alla constatazione in campo della tenuta di Green Angel® rispetto alla morìa. Sottolinea Miretti: "La nostra nuova varietà è uscito indenne in tutti gli areali in cui abbiamo realizzato gli impianti, dal Piemonte a Verona, da Mantova alla Romagna e a Latina. E il discorso vale anche per gli impianti di Green Angel® utilizzato come portainnesto di varietà di kiwi giallo e rosso".