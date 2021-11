“Un violador en tu camino”, l'inno femminista dal Cile arriva a Cuneo

Questa sera, 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, le associazioni Non una Di Meno Cuneo e Grandaqueer LGBT+ hanno portato l’inno globale Femminista delle donne Cilene “Un violador en tu camino” a Cuneo, di fronte al municipio in Largo Audiffredi.



"Come nella protesta - hanno scritto in una nota nei giorni scorsi le due associazioni - che migliaia e migliaia di donne cilene hanno cantato in faccia ad un paese - polizia sopra tutti - che assisteva connivente al dilagare delle aggressioni e delle violenze sessuali, e che a partire dal 2018 ha attraversato il mondo, vogliamo portare anche a Cuneo un momento di riflessione ma anche di forza, un abbraccio collettivo."



"Con questo abbraccio - conclude la comunicazione di Non una di meno e Grandaqueer LGBT+ - vogliamo ribadire un concetto fondamentale: non esistono giustificazioni per chi commette abusi. Lo diciamo forte e chiaro: "lo stupratore sei tu, la colpa non è mia, nè dei miei vestiti".