"E' svenuto, gli ha spaccato l'apparecchio e i denti con un calcio", ventenne alla sbarra

Deve dinfendersi davanti al tribunale di Cuneo dal'accusa di lesioni personali gravi un ventenne (A.G.M.) che, nella primavera del 2020, ai giardinetti di Garessio, avrebbe sferrato un calcio al volto ad un ragazzo spaccandogli l’apparecchio e arrecandogli fratture al volto.

Secondo quanto riferito dai testimoni dell’accusa, alla base del gesto, vi sarebbe stata un’incomprensione: l’imputato, pensando di essere ripreso dal cellulare del ragazzo avrebbe dato in escandescenza.

A testimoniare, gli amici della vittima, costituitosi parte civile: “Quella sera stavamo mangiando una pizza ai giardinetti. Ad un certo punto abbiamo visto l’imputato che stava discutendo, fino ad arrivare alle mani, con un ragazzo.

Ad un certo punto, si sono avvicinati al nostro gruppo e A.G.M., pensando che il nostro amico stesse facendo un video della scena, gli ha tirato un calcio in faccia. Lui è caduto per terra. È rimasto privo di conoscenza e perdeva sangue dalla bocca. Gli ha spaccato denti e apparecchio”.

L'aggredito venne subito trasportato al prontosoccorso di Garessio.

A testimoniare in aula, anche il ragazzo che avrebbe avuto una discussione sia verbale che fisica con A.G.M., perché quest’ultimo non l’avrebbe invitato a cena, che ha riferito di non aver assistito al momento della presunta aggressione ma che la parte civile, dopo esser caduto, avrebbe strattonato il presunto aggressore, prendendolo per i vestiti.

“Il giorno dopo, quando sono andato a casa di A.G.M. – ha raccontato il testimone- ho visto che aveva alcuni lividi sul volto.”

L’udienza è stata aggiornata per prosieguo.