Esistono degli specifici momenti durante l’anno, ad esempio nel periodo dei saldi e nei periodi festivi (o in altre occasioni a seconda del tipo di attività che si svolge) che può sorgere la necessità di aumentare il parco dei furgoni che si hanno a disposizione per effettuare le consegne ai negozi.

E se, ad esempio, abbiamo già due o tre furgoni, potrebbero comunque non bastarci in queste fasi specifiche ma è anche vero che acquistarne uno o due nuovi significa immobilizzare una buona fetta del nostro capitale che, per il resto dell’anno, rimarrebbe ferma sotto forma di furgone in sosta nella rimessa o nel parcheggio (sempre ad averne a disposizione uno). Quindi, qual è la soluzione per tutti quei commercianti e quelle aziende che sviluppano questo problema?

Sicuramente è il servizio di noleggio di veicoli commerciali. Infatti, perché acquistare un furgone quando possiamo affittarne uno o più per un giorno, un weekend, una settimana, un mese? Non ha alcun senso logico, perché sarebbe un’inutile spesa da sostenere ma anche una preoccupazione in più di cui possiamo serenamente fare a meno. Infatti, i veicoli commerciali devono essere revisionati, utilizzati, gestiti e soprattutto mantenuti.

E invece, i veicoli noleggiati possono essere utilizzati e basta perché tutto il lavoro di gestione pratica e burocratica la gestisce la ditta di noleggio al posto nostro. Oltretutto i furgoni di proprietà inevitabilmente invecchiano, ma diventano obsoleti, meno belli da vedere, si usurano e potrebbero anche rimandare una brutta immagine di noi a quelli che sono i nostri clienti, cosa che un furgone a noleggio p non farà, dal momento che si tratta sempre di avere a disposizione dei mezzi nuovi, tenuti perfettamente, il meglio che c’è sul mercato. In pratica noleggiare periodicamente un furgone, significa avere sempre tra le mani un furgone nuovo.

Oltretutto quando i veicoli sono nuovi è molto più difficile che causino problemi, che si fermino, che si guastino proprio nel bel mezzo di importanti consegne. Organizzare per bene la propria attività vuol dire evitare di incappare nel pericolo che potrebbe essere dato dall’imprevisto: il noleggio del furgone azzera gli imprevisti.

Ma esistono dei motivi per i quali è svantaggioso pensare ad un noleggio invece dell’acquisto? In realtà le opzioni a favore del noleggio sono troppe ed è difficile pensare che sia meglio investire una cifra cospicua per comprarne uno, a meno che non lo si utilizzi quotidianamente in maniera massiccia, se abbia lo spazio per tenerlo, ci sia del personale specifico che si occupi di gestirlo anche burocraticamente e si abbia una perfetta conoscenza del mercato tale da consentire di sostituirlo senza rimetterci dei soldi, prima che diventi troppo vecchio e funzioni male.

Grazie al furgone a noleggio potremmo entrare in tutte le zone a traffico limitato delle varie città senza dover chiedere dei permessi o senza avere rischio di prendere una multa. Oltretutto, in alcuni casi specifici, alcune ditte consentono anche di disporre di un autista che guida il furgone e anche di personale aggiuntivo. Si tratta di un servizio che viene offerto proprio a chi deve aumentare il proprio parco di veicoli commerciali per picchi di lavoro non prevedibili.