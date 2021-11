Dopo lo stop per Covid a Savigliano torna 'Incantevole Natale' con un ricco calendario di eventi

Torna dopo la prima edizione del 2019 e a seguito dello stop imposto dal Covid, “Incantevole Natale”, l’evento dal sapore natalizio organizzato dal comune di Savigliano, la consulta cultura del comune saviglianese in collaborazione con la Fondazione Ente Manifestazioni.

L’evento, che intende essere di ripartenza dopo le restrizioni degli ultimi anni, vedrà le accensioni delle luminarie sabato 27 novembre (alcuni le potranno già ammirare nelle prove tecniche di venerdì 26 a partire dalle ore 17) a cura dell'Associazione Commercianti Ascom Savigliano. Mentre nella centrale piazza Santarosa verrà allestito l’albero di Natale cittadino con tanti pacchi addobbati di luci per le vie della città. Con quest’atmosfera prenderanno il via tantissimi appuntamenti che si svolgeranno fino al mese di gennaio nella città del Pendolino.



Il ricco calendario di manifestazioni è stato presentato nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 novembre presso la sala Ridotto del Teatro Milanollo. A spiegare i dettagli di tutti gli eventi - e nel ringraziare tutti gli attori che lo hanno reso possibile - il sindaco di Savigliano Giulio Ambroggio, il presidente della Fondazione Ente Manifestazioni Andrea Coletti e il presidente della consulta cultura di Savigliano Aldo Lovera.

Il clou dell’evento si svilupperà in un doppio appuntamento che animerà il centro storico per due fine settimana consecutivi pieni di eventi e attività.

Si parte sabato 11 e domenica 12 dicembre per poi proseguire sabato 18 e domenica 19 dicembre.



In Piazza Santarosa si terrà Botteghe delle Meraviglie con 24 espositori per ogni week end. Qui i partecipanti, immersi in un’atmosfera fiabesca, avranno modo di trovare il regalo perfetto, con l’imbarazzo della scelta tra prodotti enogastronomici, bigiotteria artigianale, creazioni uniche, giochi, arredo casa, oggettistica in ceramica e tanto altro ancora.

Inoltre, nelle stesse data, dalle 9.30 alle 19.30 in Piazza Turletti sarà allestito il Laboratorio degli elfi, con una magica sfera esagonale dove sarà possibile svolgere attività a tema Natale con la Cooperativa Proposta 80 e l'Associazione Voci di Mamme.

Non mancheranno le attività per gli adulti proposte da Lory Crea, il circolo Imago, Elisa Soave e Viviana Balocco, Maison Mael. IL Laboratorio degli Elfi ospiterà inoltre Savinscatola: giochi da tavola con lo staff di Espansione Ludica, a cui possono partecipare tutti dai 14 ai 99 anni.

Per i laboratori è vivamente consigliata la prenotazione (attraverso la sezione ‘Incantevole Natale’ del sito www.entemanifestazioni.com) visto il numero di posti limitato.

Durante queste giornate dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30 sarà possibile consegnare a Babbo natale la classica letterina con la lista dei desideri, e, in collaborazione con Foto Gino, farsi uno scatto con lui.



Nell'attesa di incontrare ‘Santa Claus’ saranno disponibili i bellissimi giochi del Ludobus nel primo week end (11/12 dicembre), mentre le bolle giganti e i giocolieri animeranno la piazza nel secondo fine settimana (18/19 dicembre).



Parallelamente la Fondazione Ente Manifestazioni in collaborazione con la Cooperativa Proposta 80 ha organizzato l'iniziativa dal nome: "Addobba l'Incantevole natale".

Attraverso un simpatico video tutorial un elfo creerà alcuni addobbi con materiale di recupero con l'invito a far confezionare gli addobbi natalizi a tutti gli studenti della scuola primaria all'interno delle loro classi.



La Fondazione, inoltre, ha realizzato 11 alberi in legno riciclato che andranno ad arricchire gli addobbi della manifestazione in Piazza Santarosa.



"Le classi che aderiranno all'iniziativa - spiegano in una nota gli organizzatori - donando i loro addobbi dovranno far pervenire le decorazioni confezionate all'interno di una scatola con l'indicazione della classe. Le scatole andranno consegnate presso l'ufficio Fondazione Ente Manifestazioni Savigliano entro il 6 Dicembre 2021. Per accedere al video dell'iniziativa rimandiamo alla pagina Youtube della Fondazione Ente Manifestazioni. il video è: "Incantevole natale - Laboratori Creativi".

Non solo luci, laboratori ed attività. Ad arricchire con la magia del Natale ci sarà l'immancabile musica natalizia a fare da sottofondo a tutta la manifestazione. Domenica 12 dicembre nel centro storico sfilerà il Complesso Bandistico della Città di Savigliano alle ore 11. Sabato 18 alle ore 17.30 tocca a la Zampogna Itinerante di nino Carriglio, concerto a cura del Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio.



Domenica 19 dicembre si esibirà l'ensemble di ottoni "Color Brass" in collaborazione con il "Complesso Bandistico - Città di Savigliano", attraverso un concerto itinerante per le vie della città a partire dalle 17.

Ma 'Incantevole Natale' vuole essere anche solidarietà: in collaborazione con l'Associazione 'Mai più sole', la Fondazione Ente Manifestazioni propone l'iniziativa: "Ricomincio da qui... Una casa nuova per una nuova vita".



Presso il punto informativo in Piazza Santarosa durante i due week end della manifestazione si raccoglieranno piccoli elettrodomestici, stoviglie di vario genere, biancheria per la casa e per il bagno.



"Per chi dopo anni di violenza - continua la nota dell'evento - ha avuto il coraggio di dire basta, è importante riuscire a ricostruire una nuova vita, partendo proprio dalla casa e dal quotidiano. Due week end natalizi che scaldano il cuore e fanno del bene."

L'edizione 2021 di Incantevole Natale verrà realizzato grazie al preziosissimo contributo del Comune di Savigliano della Banca CRS, del nuovo sostenitore della Fondazione Eviso, delle Fondazioni CRT e CRS oltra agli sponsor Magazzini Montello S.p.A., Euro 1 Società Licenziataria Ristorante McDonald's di Cuneo e provincia, Tekfìre S.r.l., Confartigianato Cuneo, A.R.PRO.M.A., la Confcommercio Savigliano e Derby S.r.l.



Gli organizzatori ringraziano tutti gli inserzionisti che sostengono l'iniziativa oltre alla Regione Piemonte per la concessione del Patrocinio.



IN ALLEGATO (SCARICABILE) IL PROGRAMMA COMPLETO DEI DUE WEEEKEND, IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI ORGANIZZATI DALLA CONSULTA DI SAVIGLIANO PER IL MESE DI DICEMBRE, OLTRE ALLA LOCANDINA CON TUTTI GLI EVENTI COLLATERALI.





NUOVO SOSTENITORE PER L’ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO



L’energia di eVISO negli eventi cittadini a partire da Incantevole Natale

Savigliano - L’Ente Manifestazioni Savigliano ha un nuovo “sostenitore” ufficiale, che si aggiunge alla Cassa di Risparmio di Savigliano: si tratta di eVISO SpA, azienda tecnologica nata in provincia di Cuneo come fornitore di luce e gas per le imprese e per le case, specializzata nelle soluzioni per il risparmio energetico.

A partire dall’autunno 2021 la collaborazione, già attiva annualmente per la “Fiera della Meccanizzazione Agricola”, si amplia e diventa strutturale con la partecipazione della società alle principali manifestazioni organizzate dall’ente per promuovere l’economia locale.

Andrea Coletti, presidente Ente Manifestazioni Savigliano: “L’intento di eVISO era quello di andare oltre il ruolo di semplice sponsor, condividendo le finalità della Fondazione e contribuendo alla realizzazione del nostro scopo sociale, prendendo parte attivamente all’ideazione degli eventi, oltre che a parteciparvi direttamente. Ecco perché tra le varie forme di possibile si è scelta quella di sostenitore ufficiale”.



Lorenzo Cagna, Area Manager eVISO: “La collaborazione nasce dall’incontro di intenti e valori con l’Ente Manifestazioni Savigliano. Abbiamo incontrato più volte il presidente Andrea Coletti e ci siamo trovati in sintonia sulle finalità di azione, condividendo la volontà di interagire su idee e progetti. Con questo accordo abbiamo voluto rendere più forte il legame con la Città di Savigliano, dove si trovano tantissimi clienti che hanno scelto l’energia eVISO”

Oltre a fornire l’energia per le manifestazioni cittadine che ne necessitano, eVISO sarà un vero e proprio partner per la Fondazione, a partire dalla manifestazione “Incantevole Natale” di dicembre, dove eVISO sarà presente con la sua luce e con uno stand in Piazza Santarosa per interagire con i saviglianesi e “regalare” consigli per il risparmio energetico a tutte le famiglie e le imprese.



Per maggiori informazioni www.eviso.it