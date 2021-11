Prenota la tua “Cena della tradizione”

Domani sera il ristorante Dutt'Ost di Centallo lancia un nuovo progetto gastronomico sulla cucina piemontese chiamato “La Cena della tradizione” che porrà l’attenzione sui profumi, sui sapori e sui ricordi!

Le cene avranno come protagonista la cucina piemontese, rivista e interpretata dal proprio staff di cucina.

Sarà possibile selezionare il menu alla carta oppure prenotare la proposta della serata.

Morena Chiaramello ci anticipa che “…la nostra identità sarà la cucina piemontese, abbiamo studiato un menu con materie prime del nostro territorio a partire dalle verdure, passando dalle carni, per arrivare ai vini e le birre! In più avremo tre proposte di padellino (che ha origini a Torino) sempre con topping con prodotti piemontesi! Non trascureremo le nostre origini che grazie al pastificio Dutto, valorizzeremo la pasta fresca che farà sempre da regina…”

Lo Staff e tutto il personale di Dutt’ost vi aspetta per trascorrere insieme alcune ore in compagnia del buon cibo e di una attenta selezione di etichette di vini bianchi, rosè, rossi e bollicine.

Potrete prenotare le vostre “Cene della tradizione” tutti i venerdì e sabato a partire dalle ore 19.30.

Per maggiori informazioni e prenotazioni chiamare il numero 0171-212139

Dutt’ost si trova in Regione San Quirico 671 - 12044 Centallo (CN)

https://www.facebook.com/DuttostCentallo