Atletica, corsa in montagna: Saluzzo ospiterà il Campionato Italiano per Regioni Cadetti

Ufficializzate alcune sedi dei Campionati Nazionali Federali del 2022.

Il Piemonte sarà protagonista per quello che riguarda la corsa in montagna.

Dopo l’assegnazione dell’International Mountain Running U18 Cup da parte della World Mountain Running Association, Saluzzo si vede infatti assegnare dalla FIDAL il Campionato Italiano per Regioni Cadetti.

L’appuntamento sarà per domenica 26 giugno, e l’organizzazione sarà affidata all’Atletica Saluzzo.

Un appuntamento tricolore, dunque, che torna nella cittadina cuneese dopo lo svolgimento di una delle prove di Campionato Italiano di corsa in montagna nel 2018 e dei Campionati Italiani di Staffetta di corsa in montagna Assoluti e Giovanili nel 2019. Insieme all’International Mountain Running U18 Cup, un evento per il quale sono attese rappresentative nazionali da oltre 20 paesi, il campionato italiano per regioni sarà parte di una giornata di sport e di festa in una cornice unica che renderà lustro a Saluzzo e alle Terre del Monviso.