Badminton: ben otto medaglie per Alba Shuttle al Super Series di Chiari!

Alba Shuttle Badminton conquista otto medaglie di bronzo dal Super Series Nazionale di Chiari, proiettandosi ad un livello mai visto prima. Sei giocatori medagliati: Pietro Capetta ne conquista due, nel singolo under 15 e nel doppio maschile under 17 con Leonardo Fava. Doppio alloro anche per Vittoria De Pasquale, nel doppio femminile e nel doppio misto. Poi Protto Sofia nel doppio femminile under 15 e nel doppio misto under 17 con Leonardo Fava. Infine Ilaria Fornaciari nel doppio misto under 15.

Debutto internazionale per tre giocatori Alba Shuttle

Ottimo esodio Internazionale per Ilaria Fornaciari, Sofia Protto e Pietro Capetta. Hanno partecipato al torneo internazionale “Adria International” in Croazia disputando incontri molto combattuti e per Pietro e Sofia vincendo anche due partite. Dal confronto con i migliori giocatori d’Europa i langaroli hanno dimostrato di avere le carte in regola per raggiungere livelli molto competitivi. La dura preparazione, impostata dal settore tecnico del Club , non ha lasciato nulla al caso, completata anche da sedute individuali di mental coach, ha permesso ai giovani giocatori di esprimere il massimo del loro potenziale.