Cheerleading: Alba, attesi alla Titans i team Italia giovanili

E' stata confermata per domenica 28 novembre la giornata di tryouts per la formazione dei Ficec team Italia ICU 2022 delle categorie Youth e Junior.

Alla Palestra Titans di Alba è atteso il raduno delle giovani e giovanissime che cercheranno di mostrare quanto di meglio nel loro repertorio per andare ad aggiungersi ai Senior già selezionati ieri in vista della spedizione mondiale di Orlando 2022.

Le squadre di entrambe le categorie saranno definite dagli allenatori di Alba Cheer con il supporto e la consulenza dei coaches di Cheer IQ, presenti proprio in questi giorni ad Alba; le selezioni sono aperte anche ad atleti tesserati presso altre società affiliate a Ficec , nell'intento di Alba Cheer di condividere con tutto il movimento l'incarico ricevuto da Ficec e andare a formare teams che rappresentino la massima espressione del cheerleading giovanile italiano.

Saranno ammesse al junior all girl le ragazze nate dal 2007 al 2004, mentre le nate tra il 2010 e il 2008 potranno ambire alla categoria youth all girl, che per la prima volta sarà in gara ai mondiali ICU.