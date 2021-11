Tennis - Alba, novità al Centro San Cassiano: è arrivata la copertura per il campo in terra battuta

Importante novità al centro sportivo di San Cassiano (Alba) con l'installazione di una copertura pressostatica per campo in terra battuta, in grado di consentire lo svolgimento dell'attività tennistica anche nella stagione invernale.

Il consiglio direttivo della Liberamente Sportivi, associazione impegnata inoltre in un progetto sociale di inserimenti lavorativi in favore di persone disabili e svantaggiate, ha deciso di investire per sviluppare sempre più le opportunità sportive per gli albesi e per incrementare l’interesse verso il tennis.

Il Centro Sportivo si trova in Alba, Via G.Pieroni n°3 (Loc. San Cassiano).