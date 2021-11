Il Cigna-Baruffi-Garelli di Mondovì sfiora l'en-plein nella maschile di corsa campestre

Venerdì 18 novembre scorso, nella cornice di un Parco Europa su cui si alternavano nebbia e sole e su un terreno appena allentato, si è svolta la fase zonale dei campionati studenteschi di corsa campestre. In campo maschile il Cigna Baruffi Garelli ha sfiorato un clamoroso 'en plein'.



Nelle competizioni Allievi maschili vittoria per distacco di Tommaso Bosio, gran quarto posto per la sorpresa Giuseppe Delle Curti e decimo per un tenace Jacopo Odasso, che ha consentito alla squadra di piazzarsi al secondo posto dietro alla corazzata del Vallauri.



Sfida a due tra gli Juniores tra Ivano Gallo ed Elia Bongiovanni, che, dopo aver fatto il vuoto alle loro spalle, si sono giocati la vittoria allo sprint, finendo nell'ordine. Ottimo quarto posto per un inventato mezzofondista Valter Cerri, con netta vittoria di squadra.



Ora il mirino si sposta sulla finale provinciale del 3 dicembre p.v. a Fossano.



Un sentito grazie al liceo Vasco per la splendida organizzazione ed agli Alpini Monregalesi per il gradito servizio del tè caldo.