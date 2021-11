Bike to Work Cuneo continua anche nel 2022: andare al lavoro in bici conviene!

Dopo sei mesi di sperimentazione, continuerà anche nel 2022 l’iniziativa del Comune di Cuneo “Bike to work Cuneo”, che permette attraverso l’app Wecity a chi è residente nel Comune e vuole usare la bici nel percorso casa-lavoro di ottenere degli incentivi economici chilometrici. I risultati sono stati più che positivi, per questo l’Amministrazione ha deciso di continuare a finanziare il progetto, in un percorso che sta portando la città verso una mobilità sempre più sostenibile e non impattante sull’ambiente.

In questi mesi sono stati 400 gli utenti attivi che hanno “gareggiato” e scaricato quindi l’app Wecity, 116’000 il totale dei chilometri pedalati che corrispondono ad un risparmio di circa 18,5 tonnellate di CO 2 .

“Un progetto, quello del “Bike to work Cuneo”, che il Comune di Cuneo ha voluto lanciare per sensibilizzare ad uno stile di vita più sano e virtuoso che, oltre a migliorare la salute di chi lo pratica, contribuisce a non inquinare, e che ha avuto un buon successo e una buona risposta da parte dell’utenza” dice con soddisfazione l’Assessore alla Mobilità Avv. Davide Dalmasso.

Oltre agli attuali iscritti, quanti vogliano aderire possono farlo, scaricando l’app Wecity per iOS e Android (il codice missione da inserire è sempre lo stesso, CUNEOBTW21). Alla fine del mese di dicembre, infatti, verranno rimossi dalla missione tutti gli utenti iscritti che nel periodo compreso tra giugno e dicembre 2021 non hanno raggiunto almeno sei giornate di “bike to work”, per dare così la possibilità a nuovi iscritti di sperimentare il servizio.

La stessa procedura verrà applicata, nel 2022, ogni 4 mesi in modo da rimuovere dal programma di incentivi gli utenti non attivi e far posto a nuovi utenti più motivati.

Dal 1° gennaio 2022, gli incentivi verranno liquidati a quadrimestri e il minimo di giornate fissate per accedere all’incentivo sarà di 6 per ogni mese considerato.

Rimane invariato, invece, l’incentivo, pari a 20 centesimi di euro per ogni chilometro pedalato, con un massimo di 20 euro al mese.

Per aspetti legati al funzionamento dell’app, è possibile rivolgersi ai canali di assistenza: info@wecity.it e numero whatsapp 377 350 6646 (solo messaggi).

Per ogni informazione o chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio Biciclette del Comune (tel. 0171 444523-513; mail: ufficio.biciclette@comune.cuneo.it) oppure consultare la pagina dedicata del sito (https://www.comune.cuneo.it/ambiente-e-mobilita/biciclette/biciclette.html).