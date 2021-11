Black Friday, ci siamo! Che cos'è, origini, storia e curiosità

Se di shopping non ne abbiamo mai abbastanza, non c’è niente di meglio del Black Friday.

Una di quelle ricorrenze importate da Oltreoceano, ma che, tutto sommato, ci piacciono. Del resto si tratta di tanta roba bella e scontata. Se siete tra coloro che aspettano con ansia saldi e promozioni, restate qui. Se invece non ve ne importa nulla... restate qui lo stesso che magari cambiate idea.

Riassumendo... Il Black Friday è un classico appuntamento di fine novembre che abbiamo preso in prestito dagli americani. Lezioncina di storia veloce veloce: il primo Black Friday risale al 1924 quando Macy’s, la catena nata nel 1858, organizza a New York una parata il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento per festeggiare l’inizio del periodo natalizio. Da quel momento l’usanza è diventata un appuntamento annuale condiviso da sempre più attività commerciali. Fine lezione. Si tratta, quindi, di una giornata di sconti clamorosi, che quest’anno cadrebbe oggi, 26 novembre. Diciamo cadrebbe, perché ormai le promozioni cominciano giorni (anzi settimane) prima della data ufficiale. Ergo, se andate a passeggio è facile che troviate già prodotti a prezzi super scontati.

Le promozioni riguardano, per lo più, i prodotti tech, ma in realtà anche tutti gli altri negozi, con la scusa del Black Friday, piazzano qualche offerta interessante. Ora, perché mai dovrebbe interessarci il venerdì nero? Per due motivi principali. Primo: regali di Natale. Non fatevi trovare impreparati, non arrivate il 24 dicembre con l’ansia di dover comprare qualcosa e la preoccupazione di dovervi infilare nel formicaio di gente pressata nei negozi. Giocate d’anticipo, fate mente locale di cosa comprare, a chi e approfittate degli sconti (alcuni effettivamente formidabili) così a inizio dicembre siete già a posto con i regali e potete togliervi il pensiero. Vi serve un altro motivo? Approfittate del Black Friday per comprare ciò che da tempo avete segnato sulla vostra wish list.

Dovete cambiare lo smartphone, ma continuate a rinviare? Fate smart working, ma il vostro pc è lento come la quaresima? Avete bisogno di un aspirapolvere serio? Questo è il momento giusto per farvi un regalo risparmiando un po’ di cash. Che poi se avete le idee chiare non dovete nemmeno sorbirvi un inutile giro per negozi, basta smanettare un po’ online. L’Osservatorio Netcomm ha infatti riportato un aumento dei ricavi digitali del +30% durante il Black Friday 2020 rispetto all’anno precedente. Ciò significa che, soprattutto in tempo di pandemia, si preferisce comprare a distanza, protetti da uno schermo. Comprensibile.

Quando finiscono gli sconti? Dopo il Black Friday parte il Cyber Monday, che cade il lunedì successivo (quest’anno sarà il 29 novembre) ed è dedicato soprattutto allo shopping online. Si tratta di una trovata degli anni Duemila, quindi piuttosto recente, che con l’ultimo colpo di coda chiude questo periodo di pazzi sconti. In Italia, stando ai dati YouGov, si prevedono 200 euro spesi a persona per gli elettrodomestici e 170 euro per l’elettronica, per la maggior parte via eCommerce. Parola d’ordine: bancomat!

Avvertenze: Assoutenti ha lanciato l’allarme sulle truffe che imperversano soprattutto sui social. “Il Black Friday scatena una valanga di messaggi promozionali all’interno dei quali si celano raggiri e tentativi di furto dei dati bancari degli utenti - ha fatto sapere il presidente Furio Truzzi -. Messaggi che già in questi giorni vengono veicolati non solo attraverso mail o sms, ma soprattutto tramite social network come Instagram o Facebook, usando hashtag, tag e messaggi privati che sponsorizzano link di siti che praticano sconti altissimi su smartphone o capi di abbigliamento griffato”.