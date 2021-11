Bra punta sul verde con potature, piantumazioni e iniziative rivolte alle scuole

Il Comune di Bra ha destinato 100mila euro in favore del verde pubblico, secondo il piano approvato un anno fa e avviato nelle ultime settimane, che riguarda potature e piantumazioni. "Il primo ambito – ci spiega l’assessore all’ambiente Daniele Demaria – comprende interventi di manutenzione ordinaria, utili alla gestione del verde, a ridurne i volumi e a garantire la sicurezza pubblica, ad esempio togliendo i rami davanti ai lampioni. Nel contesto urbano, è necessario infatti contenere l’esuberanza delle piante collocate al suo interno. O per permetterne una vegetazione corretta, quando azioni non adeguate fatte precedentemente oggi portano ad abbattimenti".



In particolare, le zone interessate sono il cortile della scuola Edoardo Mosca, piazza XX settembre, palazzo Traversa, il Parco Atleti Azzurri d’Italia, il Museo Craveri, la scuola Bruno Munari, l’ingresso del campo da calcio, viale Risorgimento, Madonna dei Fiori, Industria e Rimembranze, Via Rolfo, Gabotto, Aldo Moro, De Gasperi, Sobrero e Don Orione, l’anello esterno di piazza Roma e infine l’area verde nei pressi del semaforo dell’ospedale.



Per quanto riguarda le piantumazioni, gli interventi principali verranno effettuati in viale Risorgimento e via Ballerini, dove verranno piantati 30 alberi, e nell’area verde in via Milano, per inserirne di nuovi che crescano di più e facciano ombra.



Come accaduto l’anno scorso in via Velso Mucci, nel parcheggio all’angolo tra via XXIV Maggio e via Boetto, si romperà l’asfalto per mettere delle piante, abbellendo questa zona periferica e dando un punto d’appoggio per la fauna.

Poi in Via Rolfo, sostituendo quelle abbattute sul canale, e in Via Vittorio Emanuele nei pressi dell’Ospedale.



In occasione della Festa dell’Albero, martedì scorso sono stati inoltre inseriti sette platani in piazza Giolitti, ripristinando il disegno originale. Infine, in via Piumati, nell’importante area commerciale molto frequentata, avverrà invece il ripristino del verde esistente non più al massimo del suo splendore.



Ma i progetti dell’Amministrazione non finiscono qui. É partita infatti un’iniziativa che coinvolge le scuole, con la quale ogni classe può adottare una delle piante in giro per la città, porre la propria targhetta e monitorarla nella sua crescita. Un’occasione dunque per "imparare ad interagire con l’Amministrazione, segnalando eventuali problemi: una lezione importante anche dal punto di vista civico", sottolinea Demaria.



Inoltre, si è avviato "un monitoraggio sistematico di tutti gli alberi della città, creando un database generale, in cui per ciascuno è segnalato quando effettuare il controllo. In questo modo, evitiamo il rischio di abbattimento e teniamo conto degli eventi estremi oggi in aumento, per rendere sicura la cittadinanza ad esempio dalla caduta delle piante sulla strada. Il nostro obiettivo è continuare l’impegno per il verde, che vorremmo sistematizzare attraverso il Paesc (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima); giusto pochi giorni fa abbiamo ricevuto un finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo per redigerlo. Questa sfida è anche un’occasione economica, che riguarda gli enti privati e pubblici: ad esempio, i futuri bandi del Pnrr legati a quest’ambito probabilmente daranno priorità ai Comuni che si sono dotati del Paesc", conclude l’assessore.