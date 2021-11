Gli studenti dell’Università del Gusto di Pollenzo in visita allo stabilimento Raspini

Nell’ambito della collaborazione tra Raspini Spa e l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, di cui l’azienda è socio sostenitore, si è svolta, mercoledì 24 novembre, una visita didattico/formativa dedicata agli studenti del prestigioso ateneo.



Raspini è stata lieta di accogliere i ragazzi e di raccontare la storia della propria azienda e il suo sviluppo avvenuto attorno al nucleo centrale della cascina in cui è nata: 75 anni di storia, di innovazione e di ricerca della qualità.



Suddivisi e scaglionati in due gruppi, i giovani universitari hanno potuto conoscere da vicino gran parte dei processi produttivi e la realtà commerciale dello storico salumificio.



Attenti e incuriositi, i ragazzi hanno potuto osservare l’intera catena di produzione del prosciutto cotto, dal disosso della coscia di suino, eseguito manualmente da operai specializzati, alla siringatura, alla cottura, fino al confezionamento. Ma hanno anche potuto seguire, passo dopo passo, la produzione del Salame Piemonte Igp, dalla scelta delle carni e dei lardelli, alla selezione delle erbe e del vino, fino alla delicata operazione di stagionatura.



Un’esperienza visiva e costruttiva, durante la quale gli allievi di Pollenzo hanno potuto soddisfare curiosità e dubbi legati al mondo dei salumi. Molte le domande sulla selezione delle carni e sulla loro provenienza, così come sulle ricettazioni, segno di studenti sensibilizzati su argomenti fondamentali in questo tipo di produzioni.



La visita, organizzata in massima sicurezza, ha rappresentato per l’Università un ritorno a quelle che sono le normali attività degli studenti di Pollenzo, ovviamente sospese nel lungo periodo pandemico. Si è quindi conclusa con un’apprezzata degustazione a base di prosciutto cotto, prosciutto crudo e salame, e una borsa omaggio per ogni studente, contenente alcuni prodotti.