In Granda situazione ricoveri sotto controllo: quattro i posti letto occupati nelle terapie intensive

Piemonte ancora in zona bianca. Ma aumentano i contagi, gli isolamenti domiciliari e i ricoveri. In Granda al momento la situazione ospedaliera è sotto controllo. A livello regionale si registra, comunque, un incrementio costante.

I posti letto nelle terapie intensive degli ospedali piemontesi sono occupati per il 4,9%; nei reparti ordinari l'occupazione è al 5,7.

In Granda - dato odierno - ci sono in totale 4 ricoverati in terapia intensiva: uno al Santa Croce, uno a Saluzzo e due a Verduno, dove la rianimazione per i pazienti Covid è stata riaperta una settimana fa, dopo mesi di chiusura.

A Cuneo si registramo tre ricoveri in semintensiva. Nei reparti ordinari i ricoveri sono saliti a 17.