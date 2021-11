Mondovì, giornata internazionale contro la violenza di genere, Robaldo: "Importante unire lo sport al messaggio anti-violenza"

"Io ci metto la faccia". In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne l'associazione "Mondodìdonna" ha realizzato una campagna fotografica di sensibilizzazione che, quest'anno, ha avuto come protagonisti figure di rilievo del mondo dello sport: atleti e allenatori di livello nazionale e internazionale.

"Esprimo vivo apprezzamento all'associazione 'MondodiDonna' per aver ideato e messo in campo l'iniziativa 'Vinciamo Noi' attraverso la quale il mondo dello sport monregalese ha impersonificato la battaglia contro la violenza di genere. Ringraziamento che estendo anche alle ASD e SSD che vi hanno partecipato" - commenta Luca Robaldo, assessore allo sport del comune di Mondovì- "Ho rivolto l'invito ad incontrarci alla Presidente ed alle attiviste dell'associazione affinché - di concerto con la Consulta Femminile Comunale, il Circolo delle Idee e la Consigliera delegata alle Pari Opportunità, Maria Cristina Gasco - l'Assessorato allo Sport ed alle Politiche Giovanili possa divenire veicolo di ulteriori iniziative su questo argomento: lavorando in sinergia, anche approfittando delle nuove strutture sportive della città (palestra di Piazza e piscina), potremo raggiungere nuovi traguardi".