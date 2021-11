Piano Pnrr: a Pocapaglia in arrivo 1 milione di euro

1 milione di euro: è questa la cifra che verrà stanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a favore del paese di Pocapaglia. Il progetto presentato dal Municipio roerino riguarda interventi di messa in sicurezza del plesso scolastico (elementari e medie) con adeguamento antisismico, risparmio energetico, e la realizzazione della palestra con servizi e spogliatoi.



«Da oltre 12 anni cercavamo di attingere contributi per questa importante opera che includerà anche la realizzazione e l'adeguamento della palestra, commenta il sindaco Antonio Luigi Riorda. Siamo soddisfatti per questo cospicuo contributo, ma i fondi del Viminale non sono sufficienti per l'intero complesso. Saranno infatti necessari almeno altri 700 mila Euro che speriamo possano arrivare in un futuro non troppo lontano».