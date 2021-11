Backstage, rivedi la puntata dedicata al pilota Nicola Dutto, orgoglio della nostra provincia

Nella puntata di Backstage, condotta da Gian Maria Aliberto Gerbotto, andata in onda giovedì 25 novembre alle ore 21. Al centro della chiacchierata la tenacia, la grinta e la determinatezza impiegata dall’ospite Nicola Dutto per raggiungere i proprio obiettivi. Soprattutto la voglia di mettersi costantemente in gioco e…in pista!

Motociclista affermato, rimasto paraplegico nel 2010 a seguito di un gravissimo incidente avvenuto durante una una gara di cross, è subito tornato in sella per non smettere mai di sfidare sé stesso. Primo motociclista disabile a partecipare alla Paris Dakar: qualche mese fa gli è stata rifiutata la partecipazione alla nuova edizione della gara. Ma lui non si arrende e continua a vincere, preparandosi al sogno americano. “Quest’anno sono tornato a correre dopo il Covid. La prima gara è andata molto bene” ha raccontato fiero il pilota.

“Personaggi come Nicola Dutto devono commuoverci. Sono un esempio per tutti noi. E dovrebbero farci riflettere quando noi ci lamentiamo di stupidaggini.” Con queste parole, Beppe Ghisolfi ha aperto il suo editoriale satirico che da sempre porta un po’ di pepe nella trasmissione.

