Fiera del porro, Coldiretti Cuneo: a Cervere arriva il mercato di Campagna Amica

Domenica 28 novembre per la conclusione della 42esima Fiera dei Porri, il mercato di Campagna Amica arriva a Cervere per offrire una vasta gamma di prodotti genuini, sani e a Km zero. Per le vie del centro tante aziende agricole proporranno il frutto del loro lavoro, prodotti ed eccellenze del territorio dal gusto e dal sapore unici, formaggi, salumi, miele, marmellate, riso, cereali, ortaggi di stagione e trasformati. Tante cose buone da mettere in tavola che potranno offrire ai consumatori anche spunti per dolci pensieri o sani e genuini regali natalizi.

“I mercati di Campagna Amica – dichiara Luca Truzzi Segretario di Zona Coldiretti Bra – portano sempre una grande varietà di prodotti agricoli di alta qualità, con la certezza della provenienza italiana e controllata. Offriamo così uno spaccato importante dell’agricoltura Made in Granda, con tipicità locali e produzioni peculiari e di nicchia. Un modo per valorizzare il paesaggio agrario e le radici della cultura rurale di una città come Cervere, che è riuscita a portare in alto, con il porro, una delle tipicità del suo territorio ”.

I mercati contadini di Campagna Amica hanno una funzione educativa cruciale, perché puntano sull’incontro e sul dialogo tra produttore e consumatore, che riduce al minimo i passaggi dei prodotti e incentiva uno stile di vita attento all’economia locale e alla salvaguardia dell’ambiente grazie all’acquisto di produzioni locali e di stagione, per una perfetta spesa “salva clima”.