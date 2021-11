Bra: un aiuto economico per pagare l’affitto

Si rinnova anche per il 2021 il bando regionale per l’attribuzione dei contributi del Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

Così, dal 26 novembre al 28 dicembre 2021 i cittadini braidesi e degli altri comuni appartenenti all’ambito territoriale (Ceresole, Cherasco, La Morra, Narzole, Pocapaglia, Sanfrè, Santa Vittoria, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno e Verduno) potranno presentare domanda per l’attribuzione di un contributo per il pagamento del canone di affitto per l’anno in corso.

A beneficiare di questa possibilità i cittadini italiani e stranieri – purché dotati di regolare titolo di soggiorno – che siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e in regola con i pagamenti, il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia superiore ai 6.000 euro.

Due le fasce delineate dal legislatore regionale per accedere agli aiuti: la prima (Fascia A), prevede un reddito complessivo del nucleo familiare attestato da una certificazione ISEE 2021 in corso di validità non superiore a 13.405,08 euro e un canone di locazione con un’incidenza superiore al 14%; la seconda (Fascia B) prevede un reddito complessivo del nucleo familiare compreso tra 13.405,08 e 25.000 euro, un valore ISEE inferiore a euro 21.201,19 euro e un'incidenza del canone di locazione superiore al 24%.

Saranno esclusi dai contributi coloro che sono assegnatari di alloggi di edilizia sociale e conduttori di alloggi fruenti di contributi pubblici, ovvero coloro i cui componenti del nucleo familiare siano titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili.

Potranno invece accedere ai sostegni economici i conduttori nel cui nucleo familiare vi sia un percettore del reddito o della pensione di cittadinanza.

La domanda, corredata da tutta la documentazione richiesta nel bando, potrà essere presentata entro le 12 del 28 dicembre esclusivamente tramite la piattaforma digitale all’indirizzo: https://mol.comune.bra.cn.it/mol/sostloca2021.xhtml

Per l’aiuto alla compilazione della domanda, che può essere scaricata dal sito internet del Comune (Aree tematiche/Persona/Bonus e agevolazioni), è possibile rivolgersi all’Associazione Insieme (tel. 0172-244462; 371-3200552).

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Casa - Ripartizione Servizi alla Persona e Culturali - mail: ufficio.casa@comune.bra.cn.it, telefono 338.7253283 (lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.45 alle 12.45).