Cambio di gestore telefonia fissa: come scegliere il miglior operatore

Le compagnie telefoniche, al pari della tecnologia, sono un mondo in continua evoluzione per garantire all’utente e al consumatore la migliore esperienza e, al contempo, prezzi vantaggiosi in merito a offerte per la linea fissa e mobile, sino a giungere ai pacchetti che includono, anche, uno smartphone con il pagamento di un canone mensile. Uno dei campi più attivi e per cui le promozioni si rinnovano costantemente è sicuramente quello della rete internet domestica, di cui si sente ancora molto la necessità soprattutto per chi svolge il proprio lavoro da casa.

Non di rado, quindi, si verifica la situazione in cui un cliente decida di valutare attentamente le tariffe degli operatori per comparare le varie proposte per poi, eventualmente, procedere al cambio del gestore telefonico e alla scelta di un’offerta di telefonia fissa e internet.

Come scegliere l’operatore?

Innegabilmente, alla base della decisione di voler cambiare operatore telefonico per la linea fissa vi è la ricerca di una tariffa più conveniente, vantaggiosa dal punto di vista economico e, inoltre, si desidera anche migliorare la qualità dei servizi che si ricevono.

Effettuando delle ricerche online, su alcuni siti vi è la possibilità di beneficiare del supporto del comparatore di tariffe, un utile strumento che in un’unica schermata mostra le risposte alle domande del cliente che vuole cambiare compagnia telefonica.

A tal proposito, un aspetto da non sottovalutare è legato alla tipologia di servizi che si vogliono acquistare ed all’utilizzo che si fa del telefono e della rete Internet.

Certamente, a seconda dei risultati che emergono dall’analisi delle proprie abitudini di consumo si potrà optare per l’acquisto di singoli servizi, oppure di pacchetti più completi.

Si pensi, ad esempio, ai pacchetti che includono nel canone mensile sia le chiamate da rete fissa, che la connessione Internet con fibra o ADSL. La differenza tra le due tecnologie di connessione dipende, in realtà, anche dal Comune di residenza. Anche in questo caso, è bene valutare ed informarsi in merito all’efficienza dei servizi erogati dal gestore a cui si è deciso di affidarsi.

Inoltre, è opportuno verificare cosa prevede il contratto con l’operatore già in essere in merito alla cessazione dello stesso ed al passaggio ad un diverso operatore. A tal proposito, le nuove regole imposte dall’AGICOM prevedono che, in caso di penale, la cifra non debba superare quanto si paga per il canone; inoltre, non è prevista la restituzione degli sconti già applicati.

Cosa fare per effettuare il passaggio ad un nuovo operatore telefonico?

A differenza di quanto accadeva in passato, da qualche anno la pratica per cambiare operatore è stata notevolmente snellita e semplificata.

A seguito di una bolletta telefonica alta, si avverte la necessità di voler cambiare operatore?

Nulla di più semplice. Sarà sufficiente informarsi sulle tariffe applicate dalle altre compagnie telefoniche e, una volta scelto il nuovo operatore, non si dovrà far altro che preparare i documenti necessari per avviare la pratica. Per documenti si intende: un documento di identità in corso di validità ed il codice fiscale dell’intestatario dell’utenza telefonica, i dati relativi al pagamento, il codice di migrazione (una sequenza alfanumerica di 7 – 18 caratteri indicata in bolletta) che identifica la linea telefonica.

Per quanto concerne i tempi per il passaggio, questi oscillano generalmente tra i 10 ed i 30 giorni.