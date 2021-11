Prime visite animate alla caserma Carlo Alberto per il ritorno del “Mercatino di Natale” al Forte di Vinadio

Sabato 27 e domenica 28 novembre torna il “Mercatino di Natale” al Forte di Vinadio, il tradizionale appuntamento con il suggestivo shopping prenatalizio al coperto, nei corridoi del Forte, dove un centinaio di espositori presenteranno prodotti tipici d’eccellenza, articoli natalizi, manufatti artigianali e tante altre idee regalo.

L’evento, giunto alla sua 17° edizione, è organizzato dalla Fondazione Artea, in collaborazione con il Comune di Vinadio e con il contributo di Fondazione CRC. Il Mercatino sarà aperto sabato dalle 14 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18.

Il biglietto di ingresso costa 2,5 euro, l’accesso è gratuito per i bambini fino a 10 anni e il sabato per i residenti di Vinadio. Per maggiori informazioni telefonare al numero 340 4962384 oppure scrivere una mail a info@fortedivinadio.com.

Oltre alla possibilità di una vasta scelta per lo shopping tra le bancarelle allestite lungo i camminamenti del forte, l’ormai tradizionale Mercatino propone per tutto il weekend un ricco programma di appuntamenti e intrattenimento. La novità di quest’anno è rappresentata dalle visite animate alla caserma Carlo Alberto, che domenica 28 novembre per la prima volta aprirà al pubblico dopo gli importanti interventi di restauro conservativo.

Un’occasione unica per conoscere il “cuore” del forte in un percorso guidato con l’accompagnamento del trio di cornamusa di Vottignasco. Il tour guidato, con partenza gruppi ogni mezz’ora dalle ore 10.30, ha un costo di 4 euro. La prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 340 4962384 o inviando una mail a: info@fortedivinadio.com.

Sabato e domenica, nei medesimi orari di apertura del Mercatino, si svolgerà l’attività per famiglie con bambini dal titolo “La valigia dei sogni”, a cura de La Fabbrica dei suoni.

Per tutto il week-end gli aiutanti di Babbo Natale accompagneranno grandi e piccini in un incredibile viaggio animato da danze, musiche e storie dal mondo. I piccoli partecipanti sono invitati a presentarsi al Forte di Vinadio con le letterine di Natale per riempire una valigia molto speciale che, carica dei loro sogni e desideri, raggiungerà direttamente il Polo Nord.

Domenica 28, infine, alla caserma Carlo Alberto a partire dalle 12, sarà possibile altresì degustare piatti della tradizione con i menu di “Mangia al Forte!” che prevedono polenta con sugo a scelta tra spezzatino o crema ai porri, minestrone di trippe, formaggio della Valle Stura, dessert, vino o succo biologico. E per i bambini menu dedicati con pasta al pesto o polenta con sugo a scelta, dessert e succo. Prenotazione consigliata al numero 328 2032182.

Il biglietto di ingresso al Mercatino, infine, darà diritto all’ingresso ridotto alla pista di pattinaggio sul ghiaccio, che rimarrà aperta durante tutta la manifestazione.

L’intero evento è organizzato nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 vigenti: il percorso del mercatino sarà a senso unico, ci sarà obbligo di Green Pass per il pranzo presso il forte e per le visite animate e sarà obbligatorio indossare la mascherina chirurgica in tutti gli spazi.