Weekend di cielo sereno sul nord ovest: in arrivo le prime gelate in pianura

Aria fredda in arrivo dall’Europa centrale nel corso del prossimo fine settimana genererà nuove perturbazioni che porteranno maltempo esteso e i primi freddi invernali sull’Italia. La marcata differenza sarà il mancato richiamo umido meridionale, con aria asciutta sul Nord Ovest. Un colpo d’occhio alle mappe delle previsioni meteorologiche per i prossimi giorni vedrà in pratica un “buco” con cieli sereni o poche nubi proprio sulla parte Nord-Occidentale italiana mentre l’Italia sarà alla prese con maltempo anche severo.



Sarà quindi un week-end di tempo bello e ventilato soprattutto al mare ed in prossimità dei rilievi grazie al flusso delle correnti nord occidentali le quali produrranno nubi sul settore confinale e relative valli.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

- Da oggi 26 novembre a domenica 28 novembre

Cielo sereno o poco nuvoloso sia al mare che in pianura, nubi lungo le alte valli di confine. Termometro in discesa le massime che le minime e comparsa delle prime gelate in pianura da domenica. Minime in pianura intorno -1-4°C e massime 7-11°C. Al mare minime intorno 3- 7°C e massime 9-14°C, in pianura venti moderati da Ovest al mare forti da Nord.



- Da lunedì 29 novembre

Cielo sereno con gelate in pianura.



